Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Grün

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 52,43 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 52,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 53,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 316.011 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 26,42 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,20 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 33,22 Mrd. EUR, gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,38 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer