Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 51,41 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 51,41 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 721.926 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 66,28 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,92 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Mit Abgaben von 11,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,77 EUR aus.

Am 30.04.2025 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,38 Prozent zurück. Hier wurden 33,22 Mrd. EUR gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.07.2025 gerechnet. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

