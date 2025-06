Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Abschlägen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 50,63 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 50,63 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,48 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 517.050 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,93 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,20 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,38 Prozent zurück. Hier wurden 33,22 Mrd. EUR gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,36 EUR je Aktie belaufen.

