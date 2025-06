Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 50,60 EUR abwärts.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 50,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 50,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197.474 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 66,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 23,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Abschläge von 9,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,20 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,77 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 1,74 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 33,22 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 29.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Partnerschaft mit Novo Nordisk: NVIDIA will bei Medikamentenentwicklung mit KI unterstützen

Daimler Truck-Aktie etwas höher: Daimler Truck zieht Lkw-Großauftrag der Bundeswehr an Land

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren verloren