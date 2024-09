Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,38 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 55,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,00 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 54,91 EUR. Bei 55,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1.531.039 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 54,89 EUR. Abschläge von 0,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,35 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 25.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

