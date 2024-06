Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 64,76 EUR nach.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 64,76 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 64,22 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.092.100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 14,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,97 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 93,80 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,69 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 35,87 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 23.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

