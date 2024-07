Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 64,56 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 64,56 EUR. Bei 64,62 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 983.194 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.04.2024 bei 77,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 16,64 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 14,68 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,99 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 91,65 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,52 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit positivem Vorzeichen