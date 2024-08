Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 57,91 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 57,91 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,04 EUR. Bei 57,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.042 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR. Gewinne von 33,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,03 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,34 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,92 Prozent auf 36,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,24 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2024 11,60 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

