Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 58,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 58,28 EUR. Mit einem Wert von 57,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 816.449 Stück gehandelt.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 25,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Abschläge von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,60 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36.440,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

