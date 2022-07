Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochmittag schwächer

Die Aktie verlor um 13.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 52,52 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 52,03 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 966.790 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 32,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 50,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,53 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,26 EUR gegenüber 3,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.858,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,18 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie höher: Prozess zu Klage von Verbraucherschützern gegen Mercedes beginnt - Kein Urteil

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mercedes-Aktie sinkt: Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage - Absatz von Mercedes-Benz fällt im 2. Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com