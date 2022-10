Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 53,61 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 54,61 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 602.593 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 31,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 6,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,33 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,64 EUR im Jahr 2022 aus.

