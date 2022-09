Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Vormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 58,02 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,91 EUR. Zuletzt wechselten 33.050 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 25,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 15,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,60 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 43.482,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,50 EUR je Aktie.

