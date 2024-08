Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Freitagvormittag positiv

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 59,90 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 59,90 EUR. Bei 60,02 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 76.971 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,65 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 36,74 Mrd. EUR, gegenüber 38,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,92 Prozent präsentiert.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2024 wird am 25.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

