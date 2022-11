Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochmittag aus Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 6,0 Prozent bei 61,29 EUR. Bei 61,22 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.356.326 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 21,32 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,12 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 17.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

