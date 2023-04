Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 69,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 69,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.339.503 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gewinne von 8,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,27 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,92 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41.003,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

