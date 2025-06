Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 49,95 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 49,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 49,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,20 EUR. Zuletzt wechselten 448.056 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,28 EUR) erklomm das Papier am 05.07.2024. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 32,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 9,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,17 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,77 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,87 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,30 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

