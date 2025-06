Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,83 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 50,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,00 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 50,72 EUR ein. Mit einem Wert von 50,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 44.497 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 30,40 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,77 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,87 Mrd. EUR gelegen.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 7,36 EUR im Jahr 2025 aus.

