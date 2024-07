Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 63,28 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 63,28 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 63,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 351.001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2024 auf bis zu 77,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Abschläge von 12,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,98 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,65 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 3,69 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,52 Mrd. EUR gelegen.

Am 26.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,61 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

