Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 04:22 Uhr 2,7 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 55,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 937.281 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 84,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,81 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36.440,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umsetzen können.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer

Mercedes-Benz-Aktie verliert dennoch: Mercedes will Effizienz in Fahrzeugproduktion durch Cloud-Lösung von Microsoft erhöhen

September 2022: Experten empfehlen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com