Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 60,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 60,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,25 EUR. Bisher wurden heute 360.057 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 21,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 21,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 85,60 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.440,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43.482,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2022 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,53 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

