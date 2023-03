Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 70,55 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,25 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.500.624 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 7,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,57 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 86,42 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. Am 26.04.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

