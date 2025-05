Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Montagvormittag positiv

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 53,04 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 53,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 53,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 332.576 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 70,13 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,03 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,26 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,68 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 7,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von BMW, VW und Co. gefragt: Vorsichtiger Zolloptimismus auch in Automobilbranche

Mercedes-Benz-Aktie nach Dividendenabschlag optisch weit im Minus

VW- und BMW-Aktien legen zu: VW dominiert deutschen E-Auto-Markt - Tesla fällt aus Top10