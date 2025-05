Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Vormittag an

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 51,51 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 51,51 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 51,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135.872 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 70,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,15 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 EUR, nach 2,86 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 33,22 Mrd. EUR, gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,38 Prozent präsentiert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie nach Dividendenabschlag optisch weit im Minus

VW- und BMW-Aktien legen zu: VW dominiert deutschen E-Auto-Markt - Tesla fällt aus Top10

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Dividende gesunken