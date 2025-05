Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 51,03 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 51,03 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.471.213 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 70,13 EUR. Mit einem Zuwachs von 37,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 10,64 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,86 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 7,47 EUR im Jahr 2025 aus.

