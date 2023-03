Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) reagiert am Dienstagvormittag positiv

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:06 Uhr 1,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.355 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 7,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Mit einem Kursverlust von 39,77 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,42 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 EUR, nach 11,82 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 41.003,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,13 EUR im Jahr 2023 aus.

