Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,0 Prozent auf 56,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 55,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 859.333 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Gewinne von 27,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 85,87 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,91 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.440,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

