Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 64,31 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 64,31 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 64,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 298.140 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,98 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 91,65 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37,52 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

