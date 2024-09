Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 57,13 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:48 Uhr 2,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 57,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 926.473 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 35,57 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 5,39 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,60 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,05 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 2,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren. Am 23.10.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

