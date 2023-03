Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 71,03 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,09 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 521.975 Stück.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 75,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,92 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43.389,00 EUR gelegen.

Am 28.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

