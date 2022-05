Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag stärker

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 27.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 65,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 65,89 EUR. Bei 65,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.554.405 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 54,67 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 20,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,20 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.017,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 11,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com