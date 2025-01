Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 58,78 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 58,78 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,51 EUR. Bisher wurden heute 654.798 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 15,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,33 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,90 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34,53 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 37,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 9,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

