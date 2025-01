Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 58,55 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 58,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 58,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,51 EUR. Zuletzt wechselten 1.044.710 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 24,40 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 13,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,90 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 EUR, nach 3,44 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,20 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,53 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 12.02.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

