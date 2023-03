Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag kaum bewegt

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 70,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,19 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 70,39 EUR. Bei 70,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 692.124 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 7,24 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 40,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 86,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Es stand ein EPS von 3,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 11,82 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2023 wird am 28.04.2023 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,19 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie schließt im Minus: Kuwait trennt sich von einem Viertel seiner Mercedes-Benz-Aktien

OP 'am offenen Herzen': Daimler Truck stellt Entwicklungsplattform um - Daimler Truck-Aktie profitiert

EU beschließt endgültig weitgehendes Verbrenner-Aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com