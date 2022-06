Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Donnerstagvormittag ein

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 30.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 56,12 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,86 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,48 EUR. Bisher wurden heute 172.637 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Gewinne von 27,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 88,20 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41.017,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.858,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,45 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

