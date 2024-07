Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag südwärts

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 152,70 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 152,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 152,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.036 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 12,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,34 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 186,00 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,83 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

