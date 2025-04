Goldman Sachs Group Inc.

Merck Buy

09:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 177 auf 169 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zoll-Belastungen dürften die Darmstädter gut in Griff kriegen, schrieb Analyst James Quigley in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht und das wahrscheinliche Hauptthema. Er rechnet damit, dass Merck den Wachstumsausblick bestätigt./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 18:19 / BST

