Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 139,80 EUR.

Bei der Merck-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 139,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 139,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 138,65 EUR. Bei 138,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 41.989 Merck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. 26,61 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 136,10 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 2,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 186,71 EUR.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,17 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,27 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 06.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 05.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,77 EUR je Aktie aus.

