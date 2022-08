Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Um 02.08.2022 16:22:00 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 182,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 179,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.423 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 231,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 20,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 214,58 EUR an.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,18 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.198,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.631,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Merck wird am 04.08.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,01 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

