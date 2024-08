Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 167,40 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 167,40 EUR. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 166,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,55 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 3.607 Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 176,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,34 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 182,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,83 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,12 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,70 EUR je Merck-Aktie belaufen.

