Merck Aktie News: Merck am Mittag höher

Die Merck-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 177,35 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 177,95 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 176,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.752 Merck-Aktien.

Bei 231,50 EUR erreichte der Titel am 30.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,39 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,84 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 213,20 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5.805,70 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.973,00 EUR umgesetzt worden waren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2024 erwartet.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

