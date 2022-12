Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 176,85 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 178,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 83.557 Stück.

Am 30.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 231,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Mit Abgaben von 15,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,20 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 10.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.973,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.805,70 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 07.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 10,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

