Merck Aktie News: Merck steigt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 151,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 151,30 EUR zu. Bei 151,90 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 150,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 80.637 Stück.

Bei 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,49 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.12.2023 Kursverluste bis auf 134,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,34 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,00 EUR je Merck-Aktie an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,12 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Merck die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Merck-Aktie.

