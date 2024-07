Merck Aktie News: Merck macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 152,85 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 152,85 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Merck-Aktie bei 152,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 151,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.736 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 176,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 15,31 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,34 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00 EUR an.

Am 15.05.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,12 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

