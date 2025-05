Merck Aktie News: Merck gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 124,90 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 124,90 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 125,85 EUR. Mit einem Wert von 125,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 68.992 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 13,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,43 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,42 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

