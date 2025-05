Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Merck

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 122,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 122,10 EUR nach. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 120,85 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 102.978 Stück.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 44,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,94 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,35 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Investment-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

April 2025: Experten empfehlen Merck-Aktie mehrheitlich zum Kauf