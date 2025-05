Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 121,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 121,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 121,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.268 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 31,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 9,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,06 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

