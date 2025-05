Merck Aktie News: Merck gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 121,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 121,30 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 121,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.727 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,92 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 8,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 169,94 EUR aus.

Merck veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,99 EUR je Aktie.

