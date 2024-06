Merck Aktie News: Merck reagiert am Donnerstagmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 172,15 EUR zu.

Das Papier von Merck konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 172,15 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 173,05 EUR. Bei 171,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.153 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (173,05 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 189,33 EUR.

Am 15.05.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,12 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,29 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Merck.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

