Merck Aktie News: Merck gibt am Mittwochnachmittag deutlich nach

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 13,0 Prozent auf 140,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 13,0 Prozent auf 140,85 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 139,00 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.102.971 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 43,98 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,00 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 193,75 EUR.

Merck gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Merck wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX leichter