Merck Aktie News: Merck fällt am Mittwochvormittag tief

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 12,7 Prozent auf 141,40 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 12,7 Prozent auf 141,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 140,50 EUR. Bei 143,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 211.451 Stück.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 135,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 4,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,75 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

